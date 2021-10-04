Суд Петербурга оправдал следователя по делу о хищении 11 килограммов кокаина

Санкт-Петербургский городской суд оправдал бывшего сотрудника Следственного комитета России (СКР) по делу о пропаже 11 килограммов кокаина, которые были вещдоком в деле о контрабанде. Об этом в понедельник, 4 октября, «Ленте.ру» сообщили в суде.

Бывшего старшего следователя Николая В. обвиняли по двум статьям — 229 («Хищение наркотических средств в особо крупном размере») и 159 («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения»).

В 2014 году старший следователь оформил и отправил в суд дело капитана ФСКН (Федеральная служба по контролю за наркооборотом), который, зная особенности рынка запрещенных веществ, занялся контрабандой кокаина из Уругвая. Капитана поймали, а партию, которую он получил, — 11 килограммов — признали вещдоком и отправили на хранение.

В 2018 году капитану ФСКН дали 22 года лишения свободы.

Через полгода после приговора силовики проверяли вещдоки и обнаружили, что кокаин в камере хранения сильно разбавлен. В причастности к пропаже наркотиков заподозрили Николая В. Было возбуждено уголовное дело. Экс-следователя арестовали. За решеткой он находился вплоть до вынесения приговора.

Санкт-Петербургский городской суд посчитал, что доказательная база по хищению неубедительна, однако признал Николая В. виновным по части выплат на аренду жилья — следователь подал руководству фиктивные документы о съемной квартире и ежемесячно получал компенсацию в 20 тысяч рублей. Ему назначили три с половиной года колонии, но зачли время, проведенное в изоляторе, и тут же отпустили.

Виновного в пропаже кокаина до сих пор не установили.