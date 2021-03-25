Мужчина попытался переправить наркотики в «Бутырку» на воздушных шариках

Мужчина попытался переправить в СИЗО №2, который также известен как «Бутырка», наркотики, привязав их к воздушным шарикам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы.

По версии следствия, гражданин Таджикистана вместе с сообщником пытался передать через внешнее ограждение изолятора марихуану и кокаин, а также сильнодействующее вещество под названием прегабалин. Однако сотрудники СИЗО успели задержать правонарушителя до передачи наркотиков. Его сообщнику удалось скрыться.

Ранее москвичи, живущие рядом с «Бутыркой» начали жаловаться на шум от тюремного радио — с наступлением весны передачи стали включать на большой громкости. «Зимой не так слышно было, тише бухтело. Сейчас ужас. Когда диджеи начинают говорить — реально громко. Может, они тогда у нас будут спрашивать какую радиостанцию ставить? И приветы каждому подъезду пусть передают сразу», — возмутились жители столицы.