Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Пашинян объяснил подписание соглашения по Карабаху попыткой избежать коллапса
Долги россиян банкам резко выросли
Испанский гольфист попал в лунку с огромного расстояния рикошетом от воды
«Умерший» ребенок зашевелился перед погребением
Вильфанд предупредил об «украинской осени» в России
Россиянка притворилась хозяйкой квартиры и успешно сдала ее в аренду
Москвичка со словами «Сдохни, мразь» обматерила таксиста и попала на видео 
Названа опасность разблокировки смартфона отпечатком пальца
США задумали новые санкции против «Северного потока-2»
Доктор Мясников предостерег от нескольких ошибок в лечении коронавируса
Новости партнеров

Побег через подкоп из тюрьмы в Бразилии попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда 11 преступников, заключенных в бразильской тюрьме в городе Пато Бранко, вылезают из сделанного ими подкопа вне территории тюрьмы. Ролик разместил у себя портал G1 Globo.

В течение двух минут 11 мужчинам удается, помогая друг другу, выбраться из узкого подземного хода и убежать. Полицейские сообщили, что пятерых уже задержали. Кроме того, найден подозреваемый, который мог помогать им организовать побег: мужчины были одеты не в тюремную униформу, а в обычные вещи и, возможно, имели с собой сменную одежду. Кроме того, сообщается, что они покинули место преступления на автомобиле.

Сообщается, что число беглецов точно подтверждено: тюремщики пересчитали всех заключенных. Это уже второй за последнее время побег из этой тюрьмы: в августе сбежать оттуда удалось 16 заключенным.

В сентябре сообщалось о бегстве через тоннель из тюрьмы в Индонезии: осужденный на смертную казнь за контрабанду наркотиков мужчина прорыл подкоп и скрылся через канализационную трубу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Presos cavam túnel e fogem da cadeia, em Pato Branco; VÍDEO
В США заключенные сбежали из тюрьмы с помощью простого способа
Смертник прорыл подземный ход из камеры и сбежал по канализационной трубе