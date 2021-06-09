Раскрыто загадочное исчезновение кокаина в кабинете российского следователя

В Москве в кабинете следователя пропал пакетик с 30 граммами кокаина, который был ранее изъят как доказательство. Инцидент произошел в августе прошлого года в отделении полиции по Южному административному округу столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Позднее загадочное исчезновение наркотических веществ было раскрыто — оказалось, что полицейский случайно пролил на пакет какую-то жидкость. Отмечается, что в это время россиянин находился в кабинете один.

По словам его коллег, остается неизвестным, почему пакет был открыт. Кроме того, сотрудникам не удалось выяснить, для чего мужчина забрал его на рабочее место.

Таким образом, правоохранитель попал под несколько уголовных статей одновременно. Проводится проверка по фактам хищения наркотических средств, превышения должностных полномочий и халатности.