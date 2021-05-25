Полицейские нашли тайники с центнером наркотиков в лесах российских регионов

Полицейские нашли в трех российских регионах тайники с наркотиками, общая масса веществ составила порядка центнера. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Наркотические вещества были найдены в лесах Самарской, Московской и Орловской областей.

Уточняется, что при проверке автомобиля одного из водителей в Архангельской области сотрудники полиции изъяли около 70 пакетов с синтетическими наркотиками.

В ходе дальнейшего расследования правоохранители выявили несколько мест хранения запрещенных веществ. По версии следствия, организаторы собирались продавать их через интернет.

По факту произошедшего возбудили дело по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ. Подозреваемых в совершении преступления заключили под стражу.

21 мая сообщалось, что сотрудники российской таможенной службы перехватили около тонны отправленного из стран Ближнего Востока в Европу героина. Всего было изъято около 810 килограммов запрещенных веществ — они были ввезены из Афганистана, Ирана и Пакистана.