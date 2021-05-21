Российские таможенники перехватили около тонны отправленного в Европу героина

Сотрудники российской таможенной службы перехватили порядка тонны отправленного из стран Ближнего Востока в Европу героина. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что всего было изъято около 810 килограммов запрещенных веществ — они были вывезены из Афганистана, Ирана и Пакистана. Такой партии наркотиков могло хватить примерно на 11 миллионов разовых доз.

Содействие в операции оказали сотрудники силовых ведомств Киргизии.

В конце марта сообщалось, что в Рязанской области МВД ликвидировало подпольную нарколабораторию, изъяв сырье для наркотиков на полмиллиарда рублей. При обыске в лаборатории было обнаружено более 100 килограммов сильнодействующих веществ и прекурсоров, 21 килограмм наркотиков и более 250 килограммов наркосодержащей жидкости.