Вор в законе Ахмед Сутулый подал иски к Минфину за лишние 17 дней в СИЗО

Ингушский вор в законе Ахмед Евлоев, известный в криминальной среде как Ахмед Сутулый, потребовал от Минфина 189 тысяч рублей в качестве компенсации за лишние 17 дней, которые он провел в СИЗО, и подал иски к ведомству. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В следственном изоляторе авторитет находится, поскольку обвиняется по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Ранее он был арестован за хранение наркотиков. Свою вину мужчина отрицает.

Через некоторое время выяснилось, что он провел в СИЗО немного больше, чем полагалось — три лишних дня в первый раз и две недели во второй.

По данным Mash, Евлоев является единственным коронованным вором законе Ингушетии. Кроме того, в 2017 году его также задержали с пакетиком спайса в количестве, соответствующем крупному размеру, за что предусмотрено до 10 лет лишения свободы.