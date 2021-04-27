Подросток похитил похожую на Дейенерис россиянку и приковал ее к батарее

В Новосибирске 16-летний подросток похитил бывшую подругу, похожую на героиню сериала «Игра престолов» Дейенерис. Об этом сообщает «КП».

Молодые люди познакомились в школе, стали дружить, но потом девушка разорвала отношения, потому что парень ее избивал.

4 апреля он подкараулил 17-летнюю экс-подругу у музыкального колледжа, где она училась. Молодой человек приставил к ней травматический пистолет, который девушка приняла за настоящий, и отвел на съемную квартиру. Там он приковал ее к батарее наручниками и избил.

Парень отобрал у девушки телефон, однако он не знал, что в тот день у нее с собой было два гаджета. Дождавшись его ухода, заложница сообщила матери о похищении. На место была вызвана полиция, которая освободила ее.

В настоящее время правоохранительные органы разбираются в ситуации. Молодого человека допросили, после чего отпустили.