У российских следователей украли 15 миллионов рублей и уголовное дело

Неизвестные похитили 15 миллионов рублей и уголовное дело из отдела СКР в Татарстане

В Татарстане неизвестные украли из сейфа отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета России (СКР) 15 миллионов рублей и материалы уголовного дела. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает «БИЗНЕС Online».

По данным издания, кража была совершена в ночь на 4 октября. Воры в масках проникли в здание отдела, заклеили объективы камер видеонаблюдения и вскрыли сейф. Достоверно неизвестно, что именно было главной целью преступников — деньги или документы.

По одной из версий, 15 миллионов рублей, находившиеся в сейфе, были вещдоком по делу известного татарского бизнесмена. Сам сейф стоял в кабинете заместителя начальника отдела СКР. По другой версии, главной целью воров были документы — материалы уголовного дела, без которых судебный процесс пришлось отложить. Официальных комментариев по поводу кражи на данный момент не поступало.