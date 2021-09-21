Руководителя фонда социального страхования Татарстана задержали за взятку

В Татарстане при получении взятки в 2 миллиона 400 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы задержан руководитель регионального фонда социального страхования (ФСС). Об этом во вторник, 21 сентября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 30 октября 2020 года ФСС Татарстана заключила с одной из фирм контракт на поставку специальных средств реабилитации для инвалидов на сумму свыше 56 миллионов рублей. В процессе исполнения контракта сотрудники фонда выявили ряд нарушений со стороны фирмы. К ней применили санкции и подготовили исковое заявление в арбитражный суд республики.

18 августа 2021 года руководитель фирмы в ходе встречи с управляющим фонда предложил «урегулировать вопрос» с иском за вознаграждение в четыре миллиона рублей. После ряда встреч глава фонда передал руководителю фирмы план защиты по исковым требованиям.

10 сентября 2021 года арбитражный суд Татарстана взыскал с фирмы штраф в размере 100 тысяч рублей. Через несколько дней руководитель регионального отделения фонда, находясь в автомобиле Infiniti QX 80 в Казани на улице Декабристов, получил 2 миллиона 400 тысяч рублей за содействия и необжалование решения суда. Во время передачи денег 43-летний подозреваемый был задержан.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», речь идет о Павле Лоханове, возглавляющем отделение с 25 января 2019 года.