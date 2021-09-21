В Челябинске арестованного за взятки главу отделения ПФР отпустили из СИЗО

В Челябинске обвиняемого во взятках главу отделения ПФР отправили под домашний арест

В Челябинске суд изменил меру пресечения руководителю областного отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Виктору Чернобровину, обвиняемому во взятках. Об этом сообщает ТАСС.

Арестованного ранее на два месяца главу отделения ПФР отпустили из СИЗО, отправив под домашний арест.

По версии следствия, он получил 26 миллионов рублей от сотрудника частной охранной организации за помощь с заключением договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Чернобровина задержали 22 июня.

Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Ранее, 13 июня, в Челябинске также задержали заместителя Чернобровина, Александра Орехова. Его обвинили в получении взятки в три миллиона рублей и отправили под домашний арест.