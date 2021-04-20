Отбывающий 20-летний срок за убийства вор в законе Чича пойдет под суд за статус

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела 50-летнего уроженца Республики Татарстан, обвиняемого по статье 210.1 УК России («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Под суд за статус пойдет вор в законе Радик Шафигуллин, известный в криминальном мире как Чича, уточняет «Прайм Крайм». Он отбывает 20-летний срок за убийства в колонии Иркутской области.

По версии следствия, обвиняемый был коронован в 1998 году. В настоящее время он занимает высшее положение в преступной иерархии, обладает непререкаемым авторитетом в уголовной среде, руководит участниками преступного мира, распространяет в местах лишения свободы и за ее пределами воровские традиции и преступную идеологию. По делу было допрошено более 100 свидетелей. Над расследованием дела работали сотрудники СКР, ФСБ, ФСИН и МВД России.

В 2009 году Верховный суд Татарстана приговорил Чичу к 20 годам лишения свободы за покушение в 2003 году на лидера нижнекамской ОПГ «Мамшовские», в результате которого погибли два человека, но сам Александр Мамшов остался жив, сообщает «БизнесОнлайн».

Шафигуллин вырос в Нижнекамске, там же получил свою первую судимость в 16 лет — три года за грабеж. Через десять лет он снова сел за подделку документов. После коронации в 1998 году Чича стал одним из самых молодых воров в законе. Ему тогда было 28 лет.