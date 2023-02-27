На Украине захотели признать террористами ВКС и ВМФ России

В Верховной Раде предложили признать террористами ВКС и ВМФ России

В Верховной Раде Украины захотели признать террористическими организациями Воздушно-космические силы (ВКС) и Военно-морской флот (ВМФ) России. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте 27 февраля.

Текст проекта постановления на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Инициаторами законопроекта выступили более 30 депутатов, среди которых нардепы от партии «Слуга народа» Ольга Руденко, Евгения Кравчук, Сергей Кузьминых, а также депутат от партии «Батькивщина» Василий Цымбалюк.

Ранее Верховная Рада приняла постановление о признании частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» международной преступной организацией. За это проголосовали 333 депутата.