На Украине решили признать ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией

Верховная Рада постановила признать ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией

Верховная Рада Украины приняла постановление о признании частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» международной преступной организацией Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

За это проголосовали 333 депутата Рады.

Кроме того, было принято постановление о признании российских ЧВК террористическими организациями.

В январе стало известно, что украинская разведка считает российскую ЧВК «Вагнер» «уникальной угрозой». В отчете от декабря 2022 года указывалось, что бойцы «Вагнера» не отступают с позиций без приказа, а также не забирают раненых с поля боя самостоятельно, так как их основной задачей является продолжение наступления.

В декабре 2022 года сенаторы Конгресса США внесли законопроект, обязывающий Госдепартамент признать ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией. Такой статус дает США право вести уголовное преследование членов организации, а также отслеживать ее активы по всему миру.

В свою очередь основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что она не попадает ни под один из критериев для подобного решения. При этом он указал, что под них как раз полностью подходит деятельность самих Соединенных Штатов.

