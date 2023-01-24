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12:13, 24 января 2023Бывший СССР

На Украине назвали ЧВК «Вагнер» «уникальной угрозой»

CNN: украинская разведка посчитала ЧВК «Вагнер» уникальной угрозой

Фото: Народная милиция ДНР / ТАСС

Украинская разведка считает российскую частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» «уникальной угрозой». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на попавший в его распоряжение отчет разведки о боях в районе Артемовска.

Так, в отчете от декабря 2022 года указывается, что бойцы «Вагнера» не отступают с позиций без приказа, а также не забирают раненных с поля боя самостоятельно, так как их основной задачей является продолжение наступления.

Кроме того, как утверждает украинская разведка, при неудавшемся штурме «вагнеровцы» могут отступать с позиций только ночью.

Вместо используемых российскими силами батальонных тактических групп, «Вагнер» использует штурмовые подразделения, говорится в отчете. ЧВК развертывает свои силы в мобильных группах по 10 человек и меньше, используют ручные противотанковые гранатометы (РПГ) и разведданные, получаемые с беспилотников.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обращался к Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) с просьбой убить основателя и руководителя ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина.

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Алевтина Запольская
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