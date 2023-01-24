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10:08, 24 января 2023Россия

Стало известно о просьбе Зеленского к ЦРУ об убийстве Пригожина

Рогов заявил, что Зеленский обсуждал с ЦРУ покушение на главу ЧВК «Вагнер» Пригожина

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обращался к Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США с просьбой об убийстве основателя и руководителя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожина. Об этом ТАСС заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, покушение на главу группы обсуждалось во время визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев на минувшей неделе — о соответствующей дискуссии стало известно окружению украинского лидера.

«Пригожин эффективен, его убийство более чем логично с учетом информационной составляющей, с учетом того, как они (украинские власти — прим. "Ленты.ру") прокачивают свои победы. (...) Самый дерзкий, самый информационно яркий человек должен быть убит», — заключил собеседник агентства.

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20 января представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом введет дополнительные санкции против ЧВК «Вагнер» и объявит ее международной преступной организацией. Пригожин написал ответное письмо в Белый дом с вопросом о том, какое именно преступление совершила группа.

Позднее Вашингтон объяснил, что американские власти обвиняют ЧВК «Вагнер» в причастности к дестабилизирующей деятельности, в том числе в Африке. Основатель компании потребовал от США более детальных ответов по поводу дестабилизирующей деятельности группы.

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Варвара Кошечкина
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