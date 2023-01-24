Пригожин потребовал от США ответов о дестабилизирующей деятельности ЧВК «Вагнер»

Пригожин выразил сожаление, что Белый дом не ответил на его открытое письмо о ЧВК «Вагнер»

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин выразил сожаление, что Белый дом не ответил на его открытое письмо с просьбой обосновать оценки деятельности военной компании со стороны США. Комментарий бизнесмена опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.

«К сожалению, Белый дом не ответил на мое письмо. А судя по комментариям, идет попытка обойтись общими фразами о дестабилизирующей деятельности», — заявил Пригожин, ссылаясь на слова официального представителя Госдепартамента Неда Прайса о том, что власти США обвиняют ЧВК «Вагнер» в причастности к дестабилизирующей деятельности.

В своем комментарий Пригожин подчеркнул, что, участвуя в специальной военной операции (СВО) России на Украине, он защищал, защищает и будет впредь защищать интересы своей родины. «Во всех остальных других странах, где бы я ни был, я всегда был на стороне действующей власти и коренного населения. В чем дестабилизация? Кого, когда и где я дестабилизировал? Дайте ответы, пожалуйста», — потребовал бизнесмен.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом введет дополнительные санкции против ЧВК «Вагнер» и объявит ее транснациональной преступной организацией. В ответ на это Пригожин направил в Белый дом письмо, в котором спросил Кирби, может ли он назвать, какое преступление совершила компания.