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21:47, 20 января 2023Мир

США объявят ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией

Кирби заявил, что США объявят ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией

Фото: РИА Новости

США введут дополнительные санкции против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и объявят ее «международной преступной организацией». Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале Белого дома.

Как сообщил Кибри, американский Минфин квалифицирует группу «Вагнера» как транснациональную преступную организацию и на этом основании на следующей неделе введет дополнительные санкции против ЧВК и ее системы поддержки «на нескольких континентах».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Джон Кирби «делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах». Вместе с тем он добавил, что «Вагнер» приобретает «достаточно много» оружия из США, поэтому юристы намерены добиваться отмены санкций против группы.

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Марина Совина
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