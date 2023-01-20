Кирби заявил, что США объявят ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией

США введут дополнительные санкции против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и объявят ее «международной преступной организацией». Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале Белого дома.

Как сообщил Кибри, американский Минфин квалифицирует группу «Вагнера» как транснациональную преступную организацию и на этом основании на следующей неделе введет дополнительные санкции против ЧВК и ее системы поддержки «на нескольких континентах».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Джон Кирби «делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах». Вместе с тем он добавил, что «Вагнер» приобретает «достаточно много» оружия из США, поэтому юристы намерены добиваться отмены санкций против группы.