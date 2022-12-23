Пригожин ответил на сообщения о поставках оружия КНДР для ЧВК «Вагнер»
Бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на заявление координатора по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что КНДР осуществляет поставки оружия для России. Слова Пригожина опубликованы в Telegram-канале компании «Конкорд».
Пригожин опроверг поставки КНДР оружия для ЧВК «Вагнер» и отметил, что Кирби «делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах».
«Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в Российскую Федерацию. И таких попыток даже не делалось. Поэтому поставки оружия из КНДР — не что иное, как сплетни и домыслы», — подчеркнул он.
Бизнесмен добавил, что «Вагнер» приобретает «достаточно много» оружия из США, поэтому юристы намерены добиваться отмены санкций против группы.
«Мы считаем данные ограничения абсолютно несправедливыми, в связи с тем, что ЧВК "Вагнер" при покупке американского вооружения ни разу не нарушила международные торговые правила», — заключил Пригожин.
Ранее ООН прокомментировала сообщения о поставках оружия КНДР для ЧВК «Вагнер». Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик отметил, что у него нет «какой-либо дальнейшей информации» на этот счет.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что северокорейские власти поставляют оружие ЧВК «Вагнер». Позже власти Великобритании осудили Северную Корею, сообщает Reuters. Соответствующую информацию назвали свидетельством «отчаяния и изоляции России».