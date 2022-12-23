Пригожин ответил на сообщения о поставках оружия КНДР для ЧВК «Вагнер»

Пригожин опроверг поставки КНДР оружия для ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на заявление координатора по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что КНДР осуществляет поставки оружия для России. Слова Пригожина опубликованы в Telegram-канале компании «Конкорд».

Пригожин опроверг поставки КНДР оружия для ЧВК «Вагнер» и отметил, что Кирби «делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах».

«Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в Российскую Федерацию. И таких попыток даже не делалось. Поэтому поставки оружия из КНДР — не что иное, как сплетни и домыслы», — подчеркнул он.

Бизнесмен добавил, что «Вагнер» приобретает «достаточно много» оружия из США, поэтому юристы намерены добиваться отмены санкций против группы.

«Мы считаем данные ограничения абсолютно несправедливыми, в связи с тем, что ЧВК "Вагнер" при покупке американского вооружения ни разу не нарушила международные торговые правила», — заключил Пригожин.

Ранее ООН прокомментировала сообщения о поставках оружия КНДР для ЧВК «Вагнер». Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик отметил, что у него нет «какой-либо дальнейшей информации» на этот счет.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что северокорейские власти поставляют оружие ЧВК «Вагнер». Позже власти Великобритании осудили Северную Корею, сообщает Reuters. Соответствующую информацию назвали свидетельством «отчаяния и изоляции России».