ООН прокомментировала сообщения о поставках оружия КНДР для ЧВК «Вагнер»

В ООН заявили, что у организации нет подтверждений поставок оружия КНДР для ЧВК «Вагнер»

У ООН нет подтверждений сообщениям о поставках оружия со стороны Северной Корее, якобы предназначенного для частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер». С таким комментарием выступил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, его слова приводит ТАСС.

«Очевидно, что вопросы передачи оружия КНДР будут рассматриваться в рамках режима соблюдения санкций. Но какой-либо дальнейшей информации на этот счет у меня нет», — отметил он.

О том, что северокорейские власти поставляют оружие ЧВК «Вагнер», ранее заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Власти Великобритании после таких сообщений осудили Северную Корею, пишет Reuters. Соответствующие заявления назвали свидетельством «отчаяния и изоляции России».