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00:24, 24 января 2023Мир

США прокомментировали письмо основателя ЧВК «Вагнер»

Прайс отреагировал на письмо основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина представителю Госдепа Кирби
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Pool / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс прокомментировал письмо основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина координатору стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джону Кирби. Об этом сообщает РИА Новости.

В письме Пригожин задал Кирби вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?».

По словам Прайса, Белый дом объяснил обеспокоенности Вашингтона относительно ЧВК «Вагнер» и «рассекретил информацию». Он добавил, что ЧВК «Вагнер», по мнению американских властей, причастна к дестабилизирующей деятельности, в том числе в Африке.

«Отмечу, что о письме от господина Пригожина моим коллегам в Белый дом заговорили сразу по итогам рассекречивания Белым домом дополнительной информации об активности группы "Вагнер" внутри Украины, о поступающей от КНДР поддержке», — заявил Прайс.

Ранее Кирби заявлял, что Белый дом введет дополнительные санкции против ЧВК «Вагнер» и объявит ее международной преступной организацией. Как сообщил Кирби, американский Минфин квалифицирует группу «Вагнера» как транснациональную преступную организацию и на этом основании на следующей неделе введет дополнительные санкции против ЧВК и ее системы поддержки «на нескольких континентах».

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Марина Совина
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