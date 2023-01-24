США прокомментировали письмо основателя ЧВК «Вагнер»

Прайс отреагировал на письмо основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина представителю Госдепа Кирби

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс прокомментировал письмо основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина координатору стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джону Кирби. Об этом сообщает РИА Новости.

В письме Пригожин задал Кирби вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?».

По словам Прайса, Белый дом объяснил обеспокоенности Вашингтона относительно ЧВК «Вагнер» и «рассекретил информацию». Он добавил, что ЧВК «Вагнер», по мнению американских властей, причастна к дестабилизирующей деятельности, в том числе в Африке.

«Отмечу, что о письме от господина Пригожина моим коллегам в Белый дом заговорили сразу по итогам рассекречивания Белым домом дополнительной информации об активности группы "Вагнер" внутри Украины, о поступающей от КНДР поддержке», — заявил Прайс.

Ранее Кирби заявлял, что Белый дом введет дополнительные санкции против ЧВК «Вагнер» и объявит ее международной преступной организацией. Как сообщил Кирби, американский Минфин квалифицирует группу «Вагнера» как транснациональную преступную организацию и на этом основании на следующей неделе введет дополнительные санкции против ЧВК и ее системы поддержки «на нескольких континентах».

