Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:57, 21 января 2023Россия

Основатель ЧВК «Вагнер» написал письмо в Белый дом

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин написал письмо с вопросом Джону Кирби

Фото: РИА Новости

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо координатору стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джону Кирби. Текст публикует пресс-служба компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

Кирби заявлял, что Белый дом введет дополнительные санкции против ЧВК «Вагнер» и объявит ее международной преступной организацией. Как сообщил Кибри, американский Минфин квалифицирует группу «Вагнера» как транснациональную преступную организацию и на этом основании на следующей неделе введет дополнительные санкции против ЧВК и ее системы поддержки «на нескольких континентах».

«Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: "Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?», — написал в ответ на заявление американского чиновника Пригожин.

20 января Пригожин отреагировал на признание ЧВК «Вагнер» преступной организацией в США. «Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть разборкой преступных кланов», — заявил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал конфликт с украинскими нацистами новой Отечественной войной
МИД обвинил ООН в бездействии по вопросу российского экспорта аммиака
Италия примет шестой пакет военной помощи Украине с ракетами Aspide
Основатель ЧВК «Вагнер» написал письмо в Белый дом
В клубе РПЛ назвали последствия отказа болгарской команды от матча с россиянами
Илон Маск вооружил свою охрану до зубов из-за риска похищения
Россия предупредила Францию о последствиях за притеснения российской прессы
Летевший из Перми на Гоа самолет приземлился в Узбекистане из-за угрозы взрыва
Психолог рассказала о полезной для здоровья технике объятий
Анастасия Волочкова сделала важное заявление о своей свадьбе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.