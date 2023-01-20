Пригожин отреагировал на признание ЧВК «Вагнер» преступной организацией в США

Пригожин: отношения ЧВК «Вагнер» с США можно называть разборкой преступных кланов

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на заявление Белого дома о намерении США признать группу транснациональной преступной организацией. Комментарий бизнесмена публикует пресс-служба компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

«Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть разборкой преступных кланов», — заявил Пригожин.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом введет дополнительные санкции против ЧВК «Вагнер» и объявит ее международной преступной организацией.