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22:27, 20 января 2023Россия

Пригожин отреагировал на признание ЧВК «Вагнер» преступной организацией в США

Пригожин: отношения ЧВК «Вагнер» с США можно называть разборкой преступных кланов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на заявление Белого дома о намерении США признать группу транснациональной преступной организацией. Комментарий бизнесмена публикует пресс-служба компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

«Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть разборкой преступных кланов», — заявил Пригожин.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом введет дополнительные санкции против ЧВК «Вагнер» и объявит ее международной преступной организацией.

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Марина Совина
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