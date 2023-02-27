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17:45, 27 февраля 2023Экономика

Китай нарастил закупки угля у России в три раза

Китай в три раза увеличил импорт угля из России через основной пограничный пункт

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Китай в три раза увеличил импорт угля из России за первые 40 дней года через основной пограничный пункт пропуска «Забайкальск — Маньчжурия». Об этом в Telegram-канале сообщило генконсульство России в Харбине.

За этот период в Китай было экспортировано более 6200 вагонов с углем, общий объем которых превысил 438 тысяч тонн. Это на 214 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметили в генконсульстве.

В январе китайские власти отменили негласный запрет на импорт угля из Австралии. До этого КНР обходилась без угля из этой страны, нарастив закупки у России, Индонезии и США. При этом эксперты на фоне слухов об отмене запрета заявляли, что Австралия в состоянии потеснить Россию на этом рынке.

Экспорт российского угля осложняется логистическими трудностями. Из-за проблем с поставками от контрактов с российскими компаниями начали отказываться Южная Корея и Япония.

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Платон Щукин
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