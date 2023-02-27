Россиянин пошел встречать жену и замерз насмерть

В Нижегородской области 72-летний пенсионер умер, сопровождая домой выпившую жену

В Нижегородской области 72-летний мужчина замерз насмерть по дороге домой. На улицу он вышел из-за звонка 75-летней жены, которая попросила проводить ее от соседки после застолья с алкоголем. Утром супругов обнаружили лежащими возле дома, мужчина был мертв. Об этом пишет портал «Открытый Нижний» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник в силовом ведомстве уточнил, что ранее пенсионер перенес инсульт. Видимых следов насильственной смерти при осмотре тела выявлено не было, добавляет издание NewsNN.

Женщина в момент обнаружения была без создания, но дышала. Ее немедленно госпитализировали. Позже ей диагностировали легкое обморожение, здоровью пенсионерки ничего не угрожает.

Ранее в Подмосковье пенсионер замерз насмерть в кресле автомобиля. Он отправился в гараж, чтобы выпить. Тело мужчины обнаружил спустя двое суток сосед, решивший проверить гараж, дверь которого была распахнута.

