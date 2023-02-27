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11:12, 27 февраля 2023Бывший СССР

На Украине произошло землетрясение

В Закарпатской области Украины произошло землетрясение магнитудой 3,3

Фото: Unsplash

В Закарпатской области Украины, в районе населенного пункта Большая Добронь, что в 19 километрах к западу от города Мукачево, произошло землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Главный центр специального контроля республики.

Толчки зарегистрированы на глубине два километра. В домах наблюдались движения посуды и мебели, вибрация окон, скрип пола и стен. При этом землетрясение не несло угрозы населению.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что энергосистема страны в последние три недели стабильна, производство электроэнергии полностью обеспечивает потребление. По его словам, у республики имеются резервы и планы в дальнейшем поддерживать производство, чтобы население и предприятия не ощущали дефицита электроэнергии.

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Алевтина Запольская
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