На Украине произошло землетрясение

В Закарпатской области Украины произошло землетрясение магнитудой 3,3

В Закарпатской области Украины, в районе населенного пункта Большая Добронь, что в 19 километрах к западу от города Мукачево, произошло землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Главный центр специального контроля республики.

Толчки зарегистрированы на глубине два километра. В домах наблюдались движения посуды и мебели, вибрация окон, скрип пола и стен. При этом землетрясение не несло угрозы населению.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что энергосистема страны в последние три недели стабильна, производство электроэнергии полностью обеспечивает потребление. По его словам, у республики имеются резервы и планы в дальнейшем поддерживать производство, чтобы население и предприятия не ощущали дефицита электроэнергии.