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13:18, 26 февраля 2023Бывший СССР

Украина перестала испытывать дефицит электроэнергии

Глава Минэнерго Украины Галущенко сообщил о стабилизации энергосистемы страны

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Энергосистема Украины в последние три недели стабильна, производство электроэнергии полностью обеспечивает потребление. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Минэнерго республики Герман Галущенко, передает «Коммерсантъ».

По его словам, у страны имеются резервы и планы, как и в дальнейшем поддерживать производство, чтобы население и предприятия не ощущали дефицита электроэнергии.

Что касается возобновления экспорта, то он возможен только после установления стабильного профицита в системе. Однако пока первостепенной задачей министр назвал восстановление электроснабжения в районах, где повреждены сети.

Проблемы с электроснабжением на Украине возникли после серии ударов по объектам энергосистемы со стороны российской армии с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые продолжались с октября прошлого года.

В декабре прошлого года Галущенко отмечал, что полностью восстановить энергосистему от последствий российских атак удастся к лету 2023 года. В последнее время количество атак значительно снизилось, как и число сообщений о новых разрушениях.

Партнеры Киева помогают в восстановлении разрушенных объектов и поставляют генераторы для компенсации мощностей и помощи населению. Так, в Польше сообщали о готовящейся отправке тысячи генераторов, а японское правительство уже выслало 262 генератора.

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Платон Щукин
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