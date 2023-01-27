В Польше озаботились экстренной помощью украинской энергосистеме

В Польше открыли логистический хаб для экстренной помощи энергосистеме Украины

В Польше подготовили хабы, которые будут использованы для хранения электрогенераторов для поставок на Украину. Таким образом Варшава озаботилась экстренной помощью Киеву в условиях ударов по критической инфраструктуре республики, пишет 5.ua.

«Выделено уже 114 миллионов евро на приобретение генераторов для хаба. На первом этапе на Украину будет доставлена 1000 новых генераторов», — сообщает издание.

Предполагается, что открытый логистический хаб позволит международным партнерам и частному сектору направлять помощь украинской стороне, тогда как Евросоюз будет полностью финансировать транспортировку генераторов.

В конце января японское правительство также решило помочь населению Украины в зимний период и отправило 262 генератора для поддержания работы энергосистемы страны.