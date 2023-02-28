НАТО призвали расширить поскорее из опасений начала конфликта на Балканах

FP: НАТО должна как можно скорее включить Боснию в свой состав, пока не начался конфликт

Пророссийские силы угрожают сорвать планы на строительство будущего Боснии и Герцеговины с западными институтами и препятствуют ее вступлению в НАТО, утверждает доцент факультета политических наук Университета Сараево Хамза Карчич, написавшая колонку для издания Foreign Policy (FP).

«Окно возможностей» для США и НАТО поскорее принять страну в альянс все еще открыто, но, видимо, оно уже закрывается. Карчич считает, что события на Украине также показывают: настало время расширить альянс за счет Боснии. Политолог опасается, что антинатовские силы активно работают над тем, чтобы государство оставалось нестабильным и не могло выполнить требования для полноправного членства в альянсе.

Худший сценарий, которого опасается эксперт, — начало полномасштабного конфликта на Балканах. Его начало может быть связано с желанием отвлечь внимание от боевых действий на Украине, полагает она.

Дестабилизация в Боснии и Герцеговине может легко перекинуться на соседние страны Балкан, в том числе Хорватию и Черногорию. «Береговая линия Боснии в 12 миль является единственной территорией Адриатического моря, не входящей в НАТО. Поскольку пророссийские политики также влиятельны в Черногории, Россия может получить доступ к теплым водам», — пишет Карчич.

В 2022 году посол России Игорь Калабухов предупредил, что Россия будет вынуждена реагировать на вступление Боснии и Герцеговины в НАТО как на угрозу собственной безопасности.

