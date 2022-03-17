Россия отреагировала на возможность вступления Боснии в НАТО

Посол России в БиГ Калабухов заявил о реакции Москвы в случае вступления Боснии в НАТО

Россия будет вынуждена реагировать на вступление Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО как на угрозу собственной безопасности. С таким заявлением выступил посол РФ в БиГ Игорь Калабухов, передает издание Federalna.

«Если она [Босния и Герцеговина] решит стать членом чего-либо, это внутреннее дело. Но другое дело — это наша реакция. На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если это угроза, мы ответим», — заявил посол. При этом он добавил, что Россия не будет напрямую угрожать БиГ и таких планов у руководства сейчас не имеется.

Также Калабухов заявил, что он не может даже в мыслях допустить вступление Боснии и Герцеговины в Североатлантический альянс. «Мы видим, что консенсуса [в БиГ по вопросу вступления в НАТО] нет, и это будет не так просто», — заключил дипломат. По его словам, Россия будет делать свои шаги, «анализируя стратегическую и геополитическую ситуацию».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что НАТО будет использовать предлог «войны на Украине» для затягивания все новых и новых стран в свои ряды. «Недоумение вызывает также "желание" НАТО оказать содействие БиГ (Боснии и Герцеговине — прим. "Ленты.ру") и Грузии в свете ситуации на Украине», — заключила Захарова.