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Захарова обвинила страны НАТО в участии в военных преступлениях на Украине

Захарова сочла страны НАТО соучастниками преступлений из-за отправки наемников на Украину

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Страны НАТО становятся соучастниками преступлений на Украине, потворствуя отправке наемников в страну для участия в боевых действиях против России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат обвинила членов альянса в участии в военных преступлениях из-за отправки на украинскую территорию «бывших военнослужащих». «Несмотря на заявления о том, что НАТО не является частью "конфликта на Украине", альянс продолжает оказывать содействие киевскому режиму, в том числе поставками вооружений», — считает она.

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Захарова также прокомментировала заявление внеочередного заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе о «фундаментальном» изменении отношений России «на долгосрочную перспективу». По ее словам, отношения между альянсом и Москвой испортились задолго до украинского кризиса 2014 года.

«Натовские министры говорили о том, что происходящее на Украине — "худшая военная агрессия в Европе за последние десятилетия". Очевидно, они забыли о том, что сами сделали с Югославией в 1999 года., как сами закрывали глаза в течение последних восьми лет на то, что творили украинские власти, проводя карательную операцию против населения Донбасса», — указала представитель МИД.

Дипломат обратила внимание, НАТО будет использовать предлог «войны на Украине» для затягивания все новых и новых стран в свои ряды. «Недоумение вызывает также "желание" НАТО оказать содействие БиГ (Боснии и Герцеговине — прим. «Ленты.ру») и Грузии в свете ситуации на Украине, которая дескать может перекинуться на эти страны. Каким образом такое может произойти, в альянсе не пояснили», — заключила Захарова.

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Виктория Кондратьева
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