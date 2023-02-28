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22:59, 28 февраля 2023Мир

МИД назвал выгоду США от продолжения конфликта на Украине

Замглавы МИД Галузин: США являются главными выгодоприобретателями в украинском кризисе
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Pixabay

США и их союзникам по НАТО невыгодно, чтобы Россия и Украина договорились о мире, заявил в интервью «Ленте.ру» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Западники вложили слишком много сил и средств, чтобы поссорить наши страны и народы. Для них Украина — это инструмент, с помощью которого они пытаются ослабить и изолировать Россию, сломать действующую архитектуру безопасности, сохранить изрядно пошатнувшуюся собственную гегемонию», — заявил дипломат.

По его словам, именно США являются главными выгодоприобретателями в украинском кризисе. «Американский бизнес и ВПК явно воодушевлены планами администрации Джо Байдена продолжать накачку Украины оружием, как и перспективой извлечения прибыли из экономических проблем европейских стран. Одновременно США рассчитывают на доступ к украинским полезным ископаемым — железной руде, марганцевой руде, редкоземельным металлам, в первую очередь литию», — пояснил замминистра.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не видит признаков скорого окончания военного конфликта на Украине и не может предсказать, как и когда он разрешится.

Полностью интервью Михаила Галузина читайте на «Ленте.ру» 1 марта.

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