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США высказали предположение о возможной длительности конфликта на Украине

Госсекретарь США Блинкен заявил, что конфликт на Украине продлится «еще много месяцев»
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Leah Millis / Reuters

США не видят признаков скорого окончания военного конфликта на Украине и не могут предсказать как и когда он разрешится. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

Глава американского внешнеполитического ведомства высказали предположение о возможной длительности конфликта. «По нашим лучшим оценкам на сегодняшний день, данный конфликт продлится еще много месяцев. Опять же, все может завершиться уже завтра, если Россия примет решение прекратить агрессию», — указал он.

Блинкен отметил, что Вашингтон по мере конфликта хочет гарантировать все необходимое для самозащиты Киева. «Мы также хотим убедиться, что Россия ощутит на себе давление со стороны максимально возможного числа стран, чтобы положить конец этой агрессии», — заключил он.

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Анжелика Бережная
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