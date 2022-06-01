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В США заявили о приближении решающего этапа конфликта на Украине

Американский генерал считает, что ближайшие недели станут решающими в конфликте на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военные чиновники США считают, что приближается решающий этап конфликта на Украине. Об этом пишет The Washington Post.

В частности, американский генерал, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Майли заявил, что ближайшие несколько недель станут крайне важными для исхода противостояния.

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31 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные и Народная милиция Луганской народной республики полностью завершили зачистку города Северодонецка от украинских сил.

25 мая министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба констатировал, что ситуация для Вооруженных сил Украины в Донбассе складывается «чрезвычайно плохо» и угрожает стать еще более катастрофичной. По словам дипломата, сейчас украинские войска остро нуждаются в реактивных системах залпового огня — он попросил западные страны передать им такие установки «как можно скорее».

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Варвара Кошечкина
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