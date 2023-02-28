Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:15, 28 февраля 2023Мир

В ЕС предложили ввести санкций против собаки Путина от безысходности

Депутат ЕП Мариани заявил, что ЕС может ввести санкции даже против собаки Путина
Начало событий в новости Десятый пакет санкций ЕС против России назвали последним

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В России больше не осталось сфер, против которых Евросоюз мог бы ввести санкции, а объявление десятого пакета мер, якобы введенного с опозданием, было «признанием провала и беспомощности» Европы. Так считает депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани.

Он в шутку намекнул, что пора ввести меры против питомца президента России Владимира Путина, намекая на безысходность ЕС. «Даже если посмотреть на людей, в отношении которых введены санкции: они запрещают въезд в Европу ученому старше 80 лет. Кто следующий? Я предлагаю, чтобы следующие европейские санкции были введены против собаки Владимира Путина», — отметил депутат.

Ранее Мариани также допустил, что десятый пакет мер, вероятно, станет последним. Он в том числе связал это с разногласиями, которые существуют между странами ЕС по поводу антироссийских санкций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Небо над петербургским аэропортом закрыли из-за неопознанного объекта
Оценены успехи ВС России в борьбе с украинской ПВО
Пилот объяснил значение введенного в Санкт-Петербурге плана «Ковер»
Два города в Крыму остались без воды из-за аварии
Власти подтвердили задержку рейсов в Пулково после сообщений об объекте в небе
Китай заявил о злоупотреблении властью в США из-за удаления TikTok
В США спрогнозировали исход украинского конфликта
В России начали продавать уникальный смартфон
Опубликованы кадры упавшего в Адыгее неустановленного летательного аппарата
Стало известно о службе предполагаемой убийцы Дугиной в Нацгвардии Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.