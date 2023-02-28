Десятый пакет санкций ЕС против России назвали последним

Депутат Европарламента Мариани: 10-й пакет санкций может стать последним из-за разногласий

Между странами Евросоюза все еще сохраняются разногласия по вопросу антироссийских санкций, считает депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани. Из-за этого он назвал десятый пакет мер, вероятно, последним. Цитату депутата приводит РИА Новости.

«[Глава ЕК Урсула] фон дер Ляйен отчаянно хотела отметить годовщину начала спецоперации, однако в ЕС есть глубокие разногласия, и они становятся все более очевидными», — подчеркнул он.

Мариани считает, что, например, Австрия, Венгрия и Словакия избегают тему ограничений на поставки российского газа. Кроме того, ЕС по-прежнему импортирует 19,7 процента своего урана из России, утверждает политик. По его словам, чиновников из США также смущает, что 16 процентов ядерного топлива, потребляемого американскими атомными электростанциями, поступает из России.

25 февраля ЕС ввел в действие десятый пакет антироссийских санкций, в который вошли запреты на работу российских СМИ и новые ограничения в отношении российских физ- и юрлиц.