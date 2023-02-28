В России обвинили США в попытке реализовать на Украине «сирийский сценарий»

Депутат Госдумы Швыткин заявил о планах США реализовать на Украине «сирийский сценарий»

Угроза возможной провокации США на Украине с использованием токсических веществ в зоне специальной военной операции (СВО) свидетельствуют о попытке Запада привести в действие на Украине «сирийский сценарий», считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на сообщения Минобороны о планах Вашингтона устроить на Украине провокацию.

По словам Швыткина, Россия предпринимает все возможные действия для недопущения подобных событий. В этой работе задействованы как представители дипломатических, так и оборонных ведомств, отметил депутат.

«Россия работает на упреждение этих событий, мы обнародуем те разведданные, которые у нас есть, о попытках создать провокации в отношении нашей страны со стороны Украины и ряда стран Запада о применении Россией соответствующих видов вооружений. Мы работаем по политико-дипломатическим каналом, чтобы этого не допустить. (...) Предпринимаются меры обеспечения личного состава ВС РФ, находящегося в зоне боевых действий, мы отслеживаем эти вопросы», — заявил депутат.

США пытаются привести в действие сирийский сценарий, когда тоже были различные химические атаки, и все это сваливали на нашу голову Юрий Швыткин зампред комитета Госдумы по обороне

Парламентарий также не исключил возможности введения новых санкций против России в связи с возможными провокациями.

«Больше санкций — я не исключаю этого, потому что многие страны сегодня все делают по указке США, и вполне вероятно, что такое может быть. Исключать это точно нельзя», — добавил Швыткин.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о планах США провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов. Таким образом он отреагировал на слова бывшего посла США в России Джона Салливана о том, что Москва планирует использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции. По словам Кириллова, страны США рассчитывают, что мировое сообщество не сможет организовать эффективное расследование их преступлений, а всю вину возложат на Россию.