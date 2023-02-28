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08:12, 28 февраля 2023Россия

Россия заявила о подготовке провокации США с токсичными химикатами на Украине

Минобороны обвинило США в подготовке провокации с токсичными химикатами на Украине

Фото: Stringer / Reuters

США планируют провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его брифинг приводится в Telegram-канале Минобороны.

Так в оборонном ведомстве отреагировали на слова бывшего посла США в России Джона Салливана, который заявил, что Москва планирует использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции. По словам Кириллова, страны США рассчитывают, что мировое сообщество не сможет организовать эффективное расследование их преступлений, а всю вину возложат на Россию.

«По нашему мнению, подготовка [к применению токсических химикатов] идет полным ходом. В начале 2023 года Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной защиты», — сказал Кириллов, подчеркнув, что поставить Киеву хотят свыше 55 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, столько же противогазов и 13 тысяч противохимических пакетов.

Помимо этого, в планируемые поставки оказались включены антидоты от части фосфорорганических отравляющих веществ (предполагается поставить 600 тысяч ампул) и противосудорожные препараты (3 миллиона таблеток)— им, по данным Минобороны, уделяется приоритетное внимание.

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Анастасия Шейкина
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