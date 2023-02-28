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22:33, 28 февраля 2023Забота о себе

Раскрыты главные комплексы российских мужчин

Психолог Назоева: мужчины чаще всего комплексуют по поводу роста и размера полового члена

Фото: Towfiqu Barbhuiya / Unsplash

Российские мужчины чаще всего комплексуют по поводу невысокого роста и размера полового члена, уверена психолог Светлана Назоева. Эти и еще три главных мужских страха она раскрыла в беседе с Life.

Назоева объяснила, что переживания мужчин по поводу роста и размера пениса абсолютно безосновательны. По ее мнению, женщины хоть и обращают внимание на эти параметры, но не считают их приоритетными, особенно если они не выбиваются за пределы относительно стандартной нормы.

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В качестве еще одного распространенного комплекса мужчин, мешающего им построить крепкие отношения, психолог назвала переживания по поводу собственной финансовой и карьерной несостоятельности.

Большинство женщин редко рассматривают финансовую состоятельность партнера или его карьерные достижения в качестве определяющего критерия оценки личности. Счастливых браков и отношений полно и с абсолютно обычными и заурядными мужчинами, а вот богатые и знаменитые часто бывают несчастливы

Светлана Назоевапсихолог

Также Назоева рекомендовала мужчинам меньше переживать по поводу внешности. Она уверена, женщины в первую очередь оценивают энергетику, характер и личность потенциального избранника, а не его внешние данные.

Наконец, последний популярный мужской комплекс — «быть вторым». Психолог подчеркнула, этот страх не имеет никакого научного обоснования, так как существует множество примеров счастливых отношений, начавшихся после расставания женщины с первым партнером.

Ранее психолог-сексолог Алена Май дала советы женщинам, мечтающим раскрепоститься в постели. По ее словам, степень удовлетворенности сексуальной жизнью зависит от умения вовремя отключить голову и расслабиться.

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Наталья Обрядина
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