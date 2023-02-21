Женщинам с мечтами о раскрепощении в постели дали совет

Психолог Май посоветовала отключить голову и расслабиться, чтобы раскрепоститься в постели

Степень удовлетворенности сексуальной жизнью зависит от умения вовремя отключить голову и расслабиться, уверена психолог-сексолог центра сексуального образования Secrets Алена Май. В беседе с «Лентой.ру» она дала совет женщинам с мечтами о раскрепощении в постели.

Одним из самых распространенных комплексов, мешающих женщинам раскрепоститься, Май назвала мысли о своем внешнем виде во время секса. Переживания о лишних килограммах, несовершенной груди и целлюлите на ягодицах не дают расслабиться и получить удовольствие. В подобных случаях психолог посоветовала осознать, что никто не идеален, а затем принять и полюбить свое тело.

В качестве еще одной популярной ограничивающей установки психолог назвала опасения, связанные с запахом половых органов. По ее словам, женщины нередко думают, что их половые органы плохо пахнут, и партнер это почувствует.

Во влагалище всегда есть запах — и это нормально. Большинство мужчин в порыве страсти даже не задумываются об этом, ведь в сексе их волнует совершенно другое. Если же этот факт действительно так сильно мешает женщине расслабиться в постели, ей стоит включить в свой рацион больше цитрусовых — лимонов, апельсинов, грейпфрутов. Они влияют на запах влагалищного секрета в положительную сторону Алена Май психолог-сексолог

Также, по мнению Май, женщины начинают сомневаться в себе и зажиматься, если не могут достичь оргазма. В этом случае они начинают думать о собственной фригидности или подозревают, что с ними что-то не так. Однако отсутствие оргазма может объясняться как психологическими, так и физиологическими причинами.

Очень важно тренировать интимные мышцы, уделять достаточное время прелюдии, использовать качественные лубриканты и, безусловно, прокачивать свою чувствительность. В зависимости от целого ряда факторов этот путь может быть и долгим, но со стопроцентной уверенностью можно сказать одно — оргазм доступен каждой женщине Алена Май психолог-сексолог

Ранее сексолог Трэйси Кокс назвала способы сделать счастливым брак, в котором секс полностью отсутствует или случается очень редко. По ее мнению, партнерам со слабой половой конституцией, молодым родителям или людям с проблемами со здоровьем лучше признаться друг другу, что они счастливы и без половых контактов.