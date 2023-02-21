Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 21 февраля 2023Забота о себе

Женщинам с мечтами о раскрепощении в постели дали совет

Психолог Май посоветовала отключить голову и расслабиться, чтобы раскрепоститься в постели

Фото: Shutterstock

Степень удовлетворенности сексуальной жизнью зависит от умения вовремя отключить голову и расслабиться, уверена психолог-сексолог центра сексуального образования Secrets Алена Май. В беседе с «Лентой.ру» она дала совет женщинам с мечтами о раскрепощении в постели.

Одним из самых распространенных комплексов, мешающих женщинам раскрепоститься, Май назвала мысли о своем внешнем виде во время секса. Переживания о лишних килограммах, несовершенной груди и целлюлите на ягодицах не дают расслабиться и получить удовольствие. В подобных случаях психолог посоветовала осознать, что никто не идеален, а затем принять и полюбить свое тело.

Материалы по теме:
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

В качестве еще одной популярной ограничивающей установки психолог назвала опасения, связанные с запахом половых органов. По ее словам, женщины нередко думают, что их половые органы плохо пахнут, и партнер это почувствует.

Во влагалище всегда есть запах — и это нормально. Большинство мужчин в порыве страсти даже не задумываются об этом, ведь в сексе их волнует совершенно другое. Если же этот факт действительно так сильно мешает женщине расслабиться в постели, ей стоит включить в свой рацион больше цитрусовых — лимонов, апельсинов, грейпфрутов. Они влияют на запах влагалищного секрета в положительную сторону

Алена Майпсихолог-сексолог

Также, по мнению Май, женщины начинают сомневаться в себе и зажиматься, если не могут достичь оргазма. В этом случае они начинают думать о собственной фригидности или подозревают, что с ними что-то не так. Однако отсутствие оргазма может объясняться как психологическими, так и физиологическими причинами.

Очень важно тренировать интимные мышцы, уделять достаточное время прелюдии, использовать качественные лубриканты и, безусловно, прокачивать свою чувствительность. В зависимости от целого ряда факторов этот путь может быть и долгим, но со стопроцентной уверенностью можно сказать одно — оргазм доступен каждой женщине

Алена Майпсихолог-сексолог

Ранее сексолог Трэйси Кокс назвала способы сделать счастливым брак, в котором секс полностью отсутствует или случается очень редко. По ее мнению, партнерам со слабой половой конституцией, молодым родителям или людям с проблемами со здоровьем лучше признаться друг другу, что они счастливы и без половых контактов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Белый дом анонсировал содержание речи Байдена в Варшаве
Женщинам с мечтами о раскрепощении в постели дали совет
Обвиненный в изнасиловании футболист назвал причину частой смены показаний
85-летнюю учительницу обвинили в сексе со школьниками
Трамп пообещал сразу же позвонить Путину и Зеленскому в случае победы на выборах
Китай упрекнул США в двойных стандартах из-за ядерной проблемы КНДР
Трамп осудил финансовую помощь США Украине
Минздрав Турции назвал число пострадавших от новых землетрясений
Трамп заверил в недопущении начала Россией СВО в случае его президентства
В США рассказали об открывшем ящик Пандоры визите Байдена на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.