Получивший письмо о своей смерти мужчина обратился за справкой «о жизни»

Мужчина получил уведомление о своей смерти и был вынужден доказывать обратное

Бывший член городского совета из английского города Хангерфорда получил уведомление о собственной смерти. Как сообщает Daily Mail, мужчине пришлось обратиться к семейному врачу, чтобы доказать властям, что он жив.

48-летний Марк Кьюсак рассказал журналистам, что зловещее письмо от властей лишило его медицинской страховки и отняло возможность платить налоги. О его смерти был отдельно извещен городской совет, где он раньше работал. Ошибка властей серьезно повлияла и на жизнь мужчины и в эмоциональном отношении.

Кьюсак, который живет один со своим псом Пагглзом, был вынужден доказывать обратное. Ему пришлось отправиться за справкой к доктору, который официально подтвердил, что его пациент жив. Терапевт Кьюсака выписала справку «о жизни» на официальном бланке госпиталя.

Я пишу это письмо будучи терапевтом вышеозначенного джентльмена. Я могу официально подтвердить, что лично говорила с мистером Кьюсаком и он жив Врач Марка Кьюсака Официальное письмо для британских властей

Сам Кьюсак, хотя и признал, что ситуация выглядит немного комичной, посетовал на то, что ошибка чиновников имеет далекоидущие неприятные последствия. Мужчина был не только неприятно удивлен собственной смертью, но и вынужден проходить через многочисленные бюрократические проволочки, чтобы снова стать живым для государственных институтов.

Ранее сообщалось, что в США женщину доставили в похоронное бюро как умершую, но на месте выяснилось, что она жива. Пострадавшей оказали первую помощь и доставили ее в больницу.