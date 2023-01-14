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12:37, 14 января 2023Из жизни

Признанная умершей женщина оказалась жива

Omaha First News: живую женщину по ошибке доставили в похоронное бюро

Фото: Shutterstock

Сотрудники похоронного бюро в американском городе Анкени, штат Айова были шокированы, когда по ошибке признанная мертвой женщина оказалась жива. Об этом сообщает Omaha First News.

Сотрудников пожарной службы вызвали в городское похоронное бюро и крематорий из-за того, что у человека произошла остановка сердца. Прибыв на место, они обнаружили, что речь идет не об остановке сердца. В пожарной службе не комментируют произошедшее, но из переговоров по рации следует, что женщину доставили в похоронное бюро как умершую, но на месте выяснилось, что она жива. «Туда доставили умершую женщину, а она оказалась живой. Они в часовне, и она лежит на раскладушке», — заявил пожарный.

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Они оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в больницу. Текущее состояние пациентки неизвестно.

«Из уважения к частной жизни и конфиденциальности семей, которых мы имеем честь обслуживать, мы не можем давать комментарии по факту произошедшего», — заявили в похоронном бюро. Женщину доставили в похоронное бюро из дома престарелых, но там также не стали давать комментариев.

Ранее сообщалось, что житель Бразилии оказался живым через пять часов после того, как врачи больницы штата Гояс по ошибке констатировали его смерть и отправили в морг в мешке для трупов. В час ночи следующего дня сотрудник бюро открыл мешок и увидел, что мужчина жив: глаза «покойника» были открыты, и он дышал, хотя и с трудом.

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Алиса Дмитриева
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