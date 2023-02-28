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16:13, 28 февраля 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского выступили против прекращения огня

Глава офиса Зеленского Ермак выступил против предложения Китая о прекращении огня

Фото: Evgeniy Maloletka / АР

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил против предложения Китая о прекращении огня в ходе конфликта. Об этом он высказался в интервью Newsmax.

Ермак пояснил, что в офисе украинского лидера Владимира Зеленского скептически относятся к предложению о прекращении огня и не собираются его принимать, «потому что Россия всегда использует прекращение огня, чтобы заморозить конфликт и быть готовой к новой агрессии».

«Мы не доверяем этому сигналу», — добавил Ермак.

При этом он указал, что украинский президент готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине, он состоит из 12 пунктов. Ключевыми моментами является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

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Антон Похиляк
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