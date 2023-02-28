Лавров поставил под вопрос легитимность миссии ЕС в Армении

Глава МИД России Лавров усомнился в легитимности миссии Евросоюза на территории Армении

Миссия Европейского союза (ЕС) в Армении вызывает много вопросов с точки зрения легитимности, мандата и пользы, которая она несет для нормализации отношений с Азербайджаном. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает ТАСС.

«Мы видим, как ЕС откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией, Азербайджаном, в том числе продавливая вызывающую серьезное сомнение с точки зрения легитимности свою так называемую миссию на территории Армении», — сказал Лавров.