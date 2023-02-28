В Киеве произошел взрыв

В Голосеевском районе Киева произошел пожар в результате взрыва

В Голосеевском районе Киева произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Отмечается, что после взрыва на месте начался пожар, был виден дым. Как заявил мэр Киева Виталий Клчико, на месте продолжили раздаваться взрывы, а их причиной, по предварительным данным, стали кислородные баллоны. Он также уточнил, что в результате случившегося пострадал один человек.

Ранее на одном из предприятий Киева произошел мощный пожар. По словам Кличко, возгорание было зафиксировано в Подольском районе.