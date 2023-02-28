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16:59, 28 февраля 2023Бывший СССР

В Киеве произошел взрыв

В Голосеевском районе Киева произошел пожар в результате взрыва
СюжетВзрывы в Киеве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters

В Голосеевском районе Киева произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Отмечается, что после взрыва на месте начался пожар, был виден дым. Как заявил мэр Киева Виталий Клчико, на месте продолжили раздаваться взрывы, а их причиной, по предварительным данным, стали кислородные баллоны. Он также уточнил, что в результате случившегося пострадал один человек.

Ранее на одном из предприятий Киева произошел мощный пожар. По словам Кличко, возгорание было зафиксировано в Подольском районе.

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Георгий Нестеров
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