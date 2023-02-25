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16:04, 25 февраля 2023Бывший СССР

В Киеве произошел мощный пожар на одном из заводов

На одном из заводов Киева произошел мощный пожар, очевидцы записали его на видео

На одном из предприятий Киева произошел мощный пожар, который очевидцы записали на видео. Запись публикует в субботу, 25 февраля, «Украина.ру» в своем Telegram-канале.

На кадрах, снятых местными жителями, видно, как среди многоэтажных домов Киева возвышается черный дым. В посте говорится, что завод находится вблизи Оболони. О причинах произошедшего пока не сообщается. Помимо этого, нет информации о возможных прилетах.

При этом мэр города Виталий Кличко заявил в своем Telegram, что произошло возгорание на предприятии в Подольском районе Киева. По предварительным данным, речь идет о заводе химической промышленности. На месте работают спасатели, о подробностях станет известно позднее.

Ранее украинские СМИ также утверждали, что в Одессе, Киеве и Киевской области произошли взрывы. В центре Одессы после этого появился столб черного дыма. При этом в тот момент сигнал тревоги в регионе не объявлялся. Местные власти также не давали комментариев. 23 февраля о тревоге объявили в четырех областях Украины.

Варвара Кошечкина
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