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12:52, 23 февраля 2023Бывший СССР

В Киеве произошли взрывы

Издание «Страна» сообщило о взрывах в Киеве после объявления воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Roman Petushkov / Reuters

В Киеве произошли взрывы после объявления в городе воздушной тревоги. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщает украинское издание «Страна».

«Пишут о взрывах в Киеве», — говорится в сообщении издания. По данным СМИ, вероятно, работает система противовоздушной обороны.

Ранее в городе была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она продолжает звучать и сейчас.

Ранее 23 февраля украинские СМИ сообщили о взрыве в центре Одессы. При этом воздушная тревога в области не объявлялась. Местные власти также не давали комментариев.

22 февраля в Харькове произошла серия взрывов. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак позднее заявил, что в городе было повреждено промышленное предприятие.

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Алина Гончарова
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