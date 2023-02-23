Издание «Страна» сообщило о взрывах в Киеве после объявления воздушной тревоги

В Киеве произошли взрывы после объявления в городе воздушной тревоги. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщает украинское издание «Страна».

«Пишут о взрывах в Киеве», — говорится в сообщении издания. По данным СМИ, вероятно, работает система противовоздушной обороны.

Ранее в городе была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она продолжает звучать и сейчас.

Ранее 23 февраля украинские СМИ сообщили о взрыве в центре Одессы. При этом воздушная тревога в области не объявлялась. Местные власти также не давали комментариев.

22 февраля в Харькове произошла серия взрывов. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак позднее заявил, что в городе было повреждено промышленное предприятие.

