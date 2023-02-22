Мэр Харькова Терехов заявил о серии взрывов в городе

В Харькове произошла серия взрывов. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В городе прогремели несколько взрывов», — сообщил он. Согласно предварительной информации, детонации произошли в Киевском районе Харькова, уточнил мэр.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в городе было повреждено промышленное предприятие.

22 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Утром того же дня сирены прозвучали в нескольких регионах на востоке страны. В частности, тревогу слышали в 07:15 в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины. Также ее объявляли на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Она длилась около 30 минут.