Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких регионах на востоке Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

В частности, сигнал прозвучал в 7:15 в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины. Также тревогу объявили на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Она длилась около 30 минут.

Ранее сообщалось, что на фоне слухов о визите президента США Джо Байдена в Киев в украинской столице была объявлена воздушная тревога. После Киева воздушная тревога была объявлена и в остальных регионах республики. Кроме того, ее сирены прозвучали на подконтрольных украинским властям территориях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.