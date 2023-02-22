По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Утром 22 февраля предупреждающие сигналы звучали лишь в нескольких регионах на востоке страны. В частности, тревога прозвучала в 07:15 в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины. Также тревогу объявили на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Она длилась около 30 минут.

Ранее сообщалось, что на фоне слухов о визите президента США Джо Байдена в Киев в украинской столице была объявлена воздушная тревога. После Киева воздушная тревога была объявлена и в остальных регионах республики. Кроме того, ее сирены прозвучали на подконтрольных украинским властям территориях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.